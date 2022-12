Teniška zmaga Mladosti

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – San Luigi 0:0

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomasetig, Almberger, Madotto, Steinhauser, Francioli (od 75. E. Colja), L. Crosato, Disnan, Germani (od 75. Schiavon), Gotter, Spetič. Trener: Godeas.

Tržaški derbi se je v Vižovljah končal z delitvijo točk, čeprav je imel nekaj več od igre Sistiana Sesljan. Domačini so v 90. minuti zgrešili najstrožjo kazen z Disnanom (ubranil jo je vratar). V 91. (prećka) in 93. minuti pa so imeli še dve zlati priložnosti za gol. S

Zaule Rabuiese – Juventina 3:0 (2:0)

Strelca: 3. in 44. Cofone, 85. Podgornik

Juventina: Gregoris, Sottile (Furlani), De Cecco, Zanon, Celcer, Černe, Hoti (Juren), Tuan, Selva, Martinovič (Cucca), Colonna (Garnić). Trener: Sepulcri.

Tamai – Kras Repen 3:2 (2:1)

Strelci: 28. in 40. Mestre (T), 44. Pitacco, 79. Bougma (T), 89. Paliaga

Kras Repen: Umari, Raugna, Potenza (Poropat), Lukač, Đukić, Dekovic (Kocman), Pitacco, Pagano, Debenjak (Pagliaro), Perić, Autiero (Sancin). Trener: Knežević.

Kras se je dobro upiral vodilnemu Tamaiu in bi lahko na gostovanju iztrgal točko. Žal so bile za goste usodne tri napake.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec 1966 – Ronchi 1:1 (1:1)

Strelca: 20. Piccolo (R), 32. Schiavon

Primorec: S. Furlan, Ferluga, Schiavon, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola, Lombisani, Hoti, Zaro (Perfetto), Pisani. Trener: M. Campo.

V Dolini so se nogometaši obeh ekip borili predvsem proti burji, tako da lepe igre maloštevilni gledalci niso videli. Oba gola sta padla v prvem polčasu, ko so najprej zadeli gostje. Nato pa je v 32. minuti uspel izenačiti Schiavon po podaji s kota. Pred koncem prvega polčasa so imeli domačini še nekaj priložnosti za gol. V drugem delu je Ronchi igral z burjo v hrbtu, a gostje večjih priložnosti niso ustvarili.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Zarja 6:1 (2:0)

Strelci: 5. Ligia, 23. Cuzzolin; 75. Zin, 80. Cuzzolin, 85. Veneziano, 88. Scocchi.

Mladost: Gon, Di Giorgio, Di Bert, Pelos, Mucci, Iodice, Ligia, L. Veneziano, Cuzzolin, Ocretti, Zin, Ballerino. Trener: R. Veneziano.

Zarja: Flego, Matassi, Stocca Kralj, Calzi, Gavrič, Miniussi, Casciano, N. Malalan, Rizzotto, M. Kočić, Racman. Trener: Jurincich.

Derbi v Doberdobu se je zaključil z visoko zmago Mladosti, četudi sodeč po igri v prvem polčasu, se je obetal bolj izenačen končni izid. V prvem delu sta si bili ekipi precej enakovredni. Na začetku drugega polčasa so gostje iz Bazovice celo zmanjšali zaostanek po napaki domačega vratarja. A po golu se gostitelji niso pustili več presenetiti in so so v polno zadeli še štirikrat.

Sovodnje – Romana 2:1 (1:0)

Strelca: 5. Visintin; 80. Visintin

Sovodnje: Barone, Komjanc, Umek, Rijavec, Feri, Ribolica, Petejan, Visintin, Čavdek, Tomšič, Juren (Ahmetasević). Trener: Trangoni.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Audax 3:5 (1:3)

Strelci: 19. Cuk; 46. Corossi, 80. Montebugnoli

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, J. Košuta, Cociani, Vidoni, Pojani (Antonič), Marchesan (K. Vidali), M. Vidali (Marturano), Montebugnoli, Cuk (Corossi). Trener: Daris.

CGS – Breg 5:4

Strelci: 12. M. D’Alesio, 45. Capraro; 48. Calabrese, 59. Abatangelo

Breg: Blasevich, Calabrese, Pllana, Andreasi, Spinelli, S. Nigris, Udovicich, Marchio, Capraro, M. D’Alesio, Abatangelo. Trener: Bertucci.

Aris San Polo – Primorje 1924

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

San Dona – Jadran Monticolo&Foti 63:73 (18:20, 30:40, 42:58)

Jadran: Batich 12 (4:8, 4:8, 0:4), Ban 26 (7:9, 5:12, 3:8), De Petris 8 (-, 4:8, -), Milisavljevic 20 (1:1, 5:5, 3:6), Malalan 7 (1:1, 3:11, -), Pregarc 0 (-, 0:1, 0:1), Jakin 0 (-, 0:2, 0:2), Belletini 0; Gobbato nv, Skerk nv. Trener: Oberdan.