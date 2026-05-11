Terpin: »V finalu play-offa je šlo vse kot po maslu«

Odbojkarja Prate Jerneja Terpina smo danes zmotili okrog 15. ure, ko se je njegov dan šele začenjal. Noč je bila po osvojenem napredovanju v superlego zelo kratka, saj so ga najprej proslavili v Pinetu, nato jih je čakala dolga pot domov. »Ko smo prispeli v Prato ob 5. zjutraj, nas je več kot 60 navijačev čakalo z zastavami, dimnimi bombami ... Skupaj smo šli v bar in tam praznovali do 7. zjutraj,« je pojasnil števerjanski odbojkar, ki si je za svoje predstave prislužil naziv MVP finala.

Ste dojeli, kaj ste dosegli?

Še ne. Marca situacija ni bila najbolj rožnata, imeli smo sedem točk prednosti in smo zdrknili s prvega na tretje mesto. Takrat smo že mislili, da smo izgubili vse možnosti. Potem pa smo počasi gradili. Po prvi tekmi play-offa proti Lagonegru, ko smo spet igrali tako, kot znamo, je šlo. S tekme v tekmo smo pridobivali na samozavesti in je nato v finalu šlo kot po maslu. Imeli smo tudi nekaj sreče, da sta se dva igralca pri Pinetu poškodovala, a tudi to se zgodi. V Bergamu ali lani je nisem imel, tokrat pa se je obrnilo in zdaj smo v superlegi. Neverjetno.

Kot ste omenili, ravno v delu sezone pred play-offom vam je šlo najslabše, v zadnjih sedmih tekmah ste zmagali le dve. Kako ste se rešili iz tiste situacije?

Nisem še analiziral tiste situacije. Sicer ni bilo dvoma, kakšno kvaliteto igralcev imamo, tako da sem bil prepričan, da bomo prej ali slej prišli iz te situacije, vprašanje je bilo le kdaj in kako. Igrali smo vedno slabše, nekaj ni šlo. Imeli smo polno sestankov, društvo ni bilo zadovoljno, v dvorani je bilo vedno manj ljudi. Potem smo zmagali prvo tekmo play-offa proti Lagonegru, ki je dobra ekipa in si rečeš, da nisi več tako slab in počasi se je začela znova graditi samozavest in nam je uspelo zgraditi tisto igro, ki smo jo že imeli in se nam je porušila v tistem mesecu.