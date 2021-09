Po sredini predstavitvi Allianzeve ekipe in pred začetkom letošnje A-lige (v nedeljo ob 17. uri bodo Tržačani gostili Brindisi) smo se pogovorili z enim izmed veteranov moštva, Argentincem Juanom Manuelom Fernandezom. Enaintridesetletni organizator igre je v Trst prišel leta 2017 in se že v prvi sezoni veselil težko pričakovanega povratka tržaškega kluba v A-ligo. »Lobito« (volkec po špansko) je z leti postal pravi lider ekipe in nesporni ljubljenec tržaškega občinstva.

Skupaj z Danielejem Cavalierom sta še edina, ki sta v tem dresu igrala v A2-ligi. Sta veterana ekipe in dobro poznata klub. Kakšno vzdušje vlada pred začetkom letošnjega prvenstva?

V ekipi čutim veliko optimizma in želje. Predvsem si čisto vsi želimo bolj normalnega prvenstva v primerjavi z lansko sezono. Želimo si gledalcev na tribunah in kontinuitete v igri. Po nastopu v superpokalu moramo resetirati glave in spremeniti mentaliteto, saj nas čaka zelo zahtevno prvenstvo. Težavnosti letošnje sezone se dobro zavedamo.

V superpokalu ste se pomerili proti nekaterim neposrednim tekmecem za končnico. Letos je konkurenca res ostra, se strinjate?

Zelo ostra. Letos ne vidim šibkih ekip, prav vsi so se okrepili. Seveda na uspešnost vsake ekipe vpliva veliko dejavnikov. Trenutno se moramo povsem osredotočiti na nas in na svojo igro. Že v prvem krogu nas čaka težka naloga, saj bomo igrali proti neugodnemu nasprotniku. Brindisi nam je v zadnjih sezonah povzročal kar veliko težav.

Z družino živite v Trstu že nekaj let, zato mesto in okolico dobro poznate. Kaj vam je najbolj všeč od tega mesta?

To vprašanje so mi že večkrat postavili, vsakič pa težko odgovorim. Ne bi vedel, kaj nam je od Trsta najbolj všeč. Zagotovo mi je všeč, da je mesto multikulturno in kozmopolitsko. Taka je tudi moja družina, zato se najbrž zelo dobro identificiramo s Trstom. Ne glede na lepote mesta ali na morje v tem primeru, na koncu razliko naredijo osebe. V to sem od vedno prepričan. Tukaj v Trstu smo spoznali krasne osebe, spletli številna prijateljstva, ki jih bomo negovali tudi potem, ko bomo odšli. To bo ostalo za vedno, ne glede na rezultate ali dogajanje na igrišču. Ko bomo zapustili Trst, bomo tukaj gotovo pustili delček svojega srca.