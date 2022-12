Točka za Kras, črna serija Sovodenj

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Chiarbola Ponziana 0:0

Kras Repen: Umari, Taucer (od 55. Fabjan), Potenza, Lukač, Dukić, Raugna, Pitacco, Racanelli (od 46. Dekovic), Debenjak (od 65. Murano), Autiero (od 70. Pagliaro), Sancin (od 46. Paliaga). Trener: Kneževič.

V Krasovem taboru so nujno potrebovali točke. Na koncu so osvojili eno, s katero pa so pravzaprav zadovoljni. »Lahko bi zmagali tako mi kot oni. Tekma je bila zelo izenačena in končni izid je pravičen,« je po tekmi priznal predsednik Krasa Goran Kocman. Igrišče v Repnu je bilo zaradi obilnega dežja težko, kar je seveda vplivalo na igro. Pri Krasu je opravil krstni nastop 26-letni Grega Debenjak.

Spal Cordovado – Sistiana Sesljan 3:0 (0:0)

Strelci: 65. Pavan (SC), 73. Corvaglia (SC), 89. Pavan (SC)

Sistiana Sesljan: Colonna, Pelengić, Disnan, Madotto, Steinhauser, Zlatič, L. Crosato, Dussi, Schiavon, Spetič, Francioli. Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je v Cordovadu zdržal le en polčas. Nato so prevzeli pobudo domačini in trikrat zatresli mrežo sesljanskih »delfinov«.

Juventina – Brian Lignano 0:2 (0:1)

Strelca: 16. Baruzzini, 75. Codromaz

Juventina: Gregoris, Sottile, Celcer, Zanon, Marini (De Cecco), Tuan (Černe), Hoti, Piscopo, Martinović (Selva), Kerpan (Juren), Colonna. Trener: Sepulcri.

Čeprav se je Juventina enakovredno borila z močnim Brianom Lignanom, na koncu ni odnesla niti točke. Gostje so povedli v prvem delu srečanja. A Juventina ni stala križem rok in je ustvarila kar nekaj nevarnih protinapadov. V drugem polčasu je za drugi gol gostov poskrbel Beneški Slovenec Mattia Codromaz, ki ga snubi tudi selektor Žil Mario Adamič.

PROMOCIJSKA LIGA

Santamaria – Primorec 1966 3:4 (2:1)

Strelci: 42. Lo Perfido 11-m; 60. Perfetto, 71. Lo Perfido, 78. Pisani

Primorec: D. Campo, Ferluga, Schiavon, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Perfetto (Iadanza), Lombisani (Coppola), Hoti, Lo Perfido, Pisani (Ferro). Trener: M. Campo.

Primorec je v gosteh v kraju Santamaria la Longa osvojil tretjo zaporedno zmago. Gostje pa so stalno zaostajali in lovili izid. Delni izidi so bili 2:0, 2:1, 3:1. V zadnjih minutah srečanja pa so rdeče-beli poskrbeli za preobrat, kar jim zagotavlja visoko uvrstitev na lestvici.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Costalunga 3:3 (1:2)

Strelca: 3. Fabris; 47. Gosdan , 67. Fabris

Zarja: Flego, Čufar, Stocca Kralj, Calzi, Gavrič, Miniussi (Mazzaroli), Rizzotto (Casciano), Malalan (Gunjac), Gosdan, Fabris (Franzot), Racman. Trener: Jurincich.

Rdeč karton: Gosdan.

Zarja je tokrat prikazala pravi obraz in je močni Costalungi iztrgala pomembno točko v boju za obstanek. Predsednik Robert Kalc je bil zadovoljen s prikazano igro in pristopom domačuh nogometašev: »Če igramo tako kot tokrat, sem prepričan, da se bomo rešili pred izpadom iz lige. Bili smo povsem enakovredni močnim gostom in bi si zaslužili kaj več, toda nekatere dovmljive sodniške odločitve so nam preprečili, da bi osvojili vse tri točke.«

San Giovanni – Sovodnje 4:2 (2:1)

Strelca: 43. Umek, 75. Čavdek

Sovodnje: Barone, Falcone (Tomsič), Simčič, Rijavec, Feri, Umek, Komjanc, Petejan, Visintin, Klančič, Čavdek (Juren). Trener: Trangoni.

Za nogometaše Sovodenj se nadaljuje črna serija. Trangonijevi fantje so ostali praznih rok tudi proti nižjepostavljenemu San Giovanniju. Sovodenjci so pravzaprav uspeli ujeti izid na 2:2, a nato so si spet privoščili dve hudi napaki, ki sta bili usodni. »Smo v zelo slabem trenutku. Psihološko se moramo čimprej pobrati, saj smo že dokazali, da imamo dobro ekipo, ki se lahko bori za zgornji del lestvice,« je po tekmi dejal špoirtni vodja Marko Fajt.

Ruda – Mladost 3:3 (3:1)

Strelci: Ocretti; Ligia, Scocchi

Mladost: Gon, Di Giorgio, Furlan (Di Bert), Pelos (L. Veneziano), Mucci (Scocchi), Iodice, Ligia, Zin (Negrin), Cuzzolin, Ocretti (Petronio), Bianco. Trener: R. Venerziano.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Muglia 6:1 (2:0)

Strelci: 7. Capraro, 21. Abatangelo; 65. Savino, 68. J. Čermelj, 75. M. D’Alesio, 80. Capraro

Breg: Blasevich, Calabrese, Spinelli, Andreassi, J. Čermelj, Marchio, Capraro, Udovicich, Abatangelo, M. D’Alesio, S. Nigris. Trener: Bertucci.

Breg je bil tokrat v vseh pogledih boljši nasprotnik od slabše Muglie. Po prvem polčasu je bilo 2:0 za gostitelje, ki so se v drugem polčasu razigrali in zadeli še štiri gole.

Primorje 1924 – Muggia 2020 0:3

Poggio – Vesna 4:5 (1:1)

Strelci: 17. Marchesan; 54. Franzot, 55′ Montebugnoli, 62. Cuk, 90. M. Vidali

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar (Sosič), J. Košuta, Cociani, Vidoni, Franzot (M. Vidali), Marchesan, K. Vidali (F. Trebez), Montebugnoli, Cuk (Antonič). Trener: Daris.