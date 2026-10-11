Točka za Kras, »petarda« Vesne (hat-trick Volaša)

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – UFM 0:0

Kras Repen: Bužan, Verzegnassi, Tuccia, Catera, Rajčevič, Ermacora, Zecchini, Perić, Pitacco, Gajšek, Gojanović. Trener: Sandrin.

Nuova Pordenone – Juventina 1:0 (0:0)

Strelec: 56. Crivaro (P)

Juventina: De Mattia, Petejan, Loggia, Kogoi, Ranocchi, Bevilacqua, Kanapari, Sgambella, Selva, Liut, Hoti. Trener: Buonocunto.

2. AMATERSKA LIGA

Campanelle – Vesna 1:5 (0:3)

Strelci: 8. avtogol Campanelle, 27. Volaš, 46. Volaš; 56. Franzot, 91. Fogar (C), 92. Volaš

Vesna: Bou, Zuppa (Legiša), Taucer, Čermelj (Frangini), Venutti, Udovicich (Petković), Sancin, Carro (Rebula), Volaš, Franzot (Stefanato), Bazzara. Trener: F. Jurincich.

Pro-Secco – Sovodnje 3:3 (3:1)

Strelca za Sovodnje: Andrejašič 2 in Cibini

Sovodnje: Medič, A. Juren (Lutman), Fiore, Cibini, Andrejašič, Mauri, M. Predan (Visintin), Sambo, Simčič (Božič), Zejnuni, Bandelj. Trener: S. Feri.

Končni neodločen rezultat je pravičen, četudi so nogometaši Sovodenj po prvem polčasu zaostajali za dva gola. Pri Pro-Seccu je v vratih igral vratar Žil Erik Blason.

3. AMATERSKA LIGA

Domio U21 – Mladost 2:1 (0:0)

Strelec za Mladost: 54. Kožuh

Mladost: Zanier, Papais, Furlan, Peric, S. Lakovič, Bondarenko, Cechet (M. Dreassi), Faidiga (Cancian), Kožuh, Cajić, Vera (Skarabot). Trener: Černe.

Mladost so v uvodnem delu drugega polčasa razveljavili zadetek, a kljub temu so doberdobski gostje pri Domju povedli. Domiu je nato uspel preobrat. Zmagoviti gol so domačini zadeli v drugi minuti sodnikovega dodatka.

Aris San Polo –Primorje 1924 2:1 (0:1)

Strelec za Primorje: 8. Kopinšek

Primorje 1924: Pezzullo, Massimi, Rguig, Kralj, Kaurin, Miniussi, Osman, Chiatto, Paoletti, Kopinšek (Martone), Moghnie. Trener: Issich.

Primorje je vodilo vse do dveh minut pred koncem srečanja, ko so domačini najprej izenačili in nato v 91. minuti še zadeli zmagoviti gol.