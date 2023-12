Tokrat izgubil le Kontovel Zalet

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB FerroJulia – Talmassons 3:0 (25:20, 25:22, 25:21)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 9, Giurda 1, Francesca Misciali 14, Stergonšek 3, Vattovaz 3, Vigini 14, Ilaria Misciali (L1), Močnik (L2), Gulich 1, Surian 0, Tromba, 2 Vidoni 0, Winkler. Trener: Nicholas Privileggi

Zalet ZKB Ferrojulia je sinoči, brez večjih težav odpravil precej nižje uvrščeni Talmassons. Postava na igrišču je bila tokrat precej spremenjena, saj poškodovana Veronika Winkler ni stopila na igrišče, zbolela pa je Nada de Walderstein, tako da je njeno mesto v vlogi libera prevzela Ilaria Misciali. Vsi trije seti so si bili zelo podobni: Zalet ZKB Ferrojulia je visoko povedel, a se gostje niso predale. V prvem je združena ekipa vodila že s 24:14, a nato zaigrala nekoliko lagodneje in so se ji nasprotnice, predvsem po zaslugi dobre obrambe približale na 24:19. Naslednji set je bil izenacen do 16. točke, ko je Zalet ZKB povedel na 23:17, nasprotnice so znižale na 23:22, kar je bilo tudi vse. Tudi v zadnjem so domače igralke vodile s 24:16, ko je Talmassons osvojil pet zaporednih točk.

Nicholas Privileggi: »Ocena tekme je seveda pozitivna, kot so pozitivne tri osvojene točke. Škoda, da smo v končnicah setov nekoliko popustili, a važna je le zmaga. V prihodnjih dneh se bomo pripravili na petkovo tekmo v Sacileju, ki bo odločala o tem, če bomo še naprej ostali tik pod vrhom lestvice.«

MOŠKA C-LIGA

Il Pozzo – SloVolley ZKB 0:3 (21:25, 20:25, 15:25)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Antoni 6, Buri 19, Jereb 3, Komjanc 15, Riccobon 1, Terpin 4, Dessanti (L1), Margarito (L2), Castellani 0, Giusto, Kosmina 5, Skilitsis 0. Trener: Ambrož Peterlin

Prva tekma povratnega dela se je zaključila kot prva v prvenstvu, torej z gladko zmago SloVolleyja ZKB in to kljub temu, da trener Ambrož Peterlin ni imel na razpolago vseh igralcev: Peter Jerič je zbolel, Štefan Giusto pa je zaradi lažje poškodbe soigralce bodril s klopi.

Il Pozzo spada med šibkejše v ligi in je v spodnjem delu lestvice, kljub temu pa se je kar solidno upiral SloVolleyju ZKB. V prvem nizu je nekaj časa tudi vodil, a so ga gostujoči igralci kmalu dohiteli in prehiteli. Tudi v preostalih dveh setih je SloVolley ZKB stalno imel pod kontrolo potek igre, razigral pa se je v tretjem, ko je domačinom prepustil borih 15 točk. Pozitivno noto je predstavljal tokrat blok, saj so gostje dosegli 12 direktnih točk, kar se v letošnji sezoni še ni zgodilo.

Skratka, nove tri točke in seveda potrditev prvega mest na lestvici.

Soča ZKB Lokanda Devetak – Triestina Volley 3:0 (25:16, 25:22, 25:22)

Soča: T. Cotič 15, Devetak 8, A. Cotič (L), S. Cotič 2, Hlede 16, Boškin 0, Miklus 7, Makuc 9; n.v.: Černic, Persoglia, Conte. Trener: Lucio Battisti.

ŽENSKA D-LIGA

Kontovel Zalet – Faedis 0:3 (19:25, 21:25, 21:25)

Kontovel Zalet: Kovačič 12, Kneipp 5, Gruden 6, Ban 4, Grilanc 1, Kalin 13, Skerk 3, Hussu 1, Čuk 0, Pertot 3, Breganti 0, Bezin (L). Trener: Calzi.

MOŠKA D-LIGA

Muzzana Volley – Sloga Tabor Studio Vegliach 1:3 (13:25, 25:23, 24:26, 21:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 8, Golob 3, Mania' 14, Mesar 4, Segre 17, Vremec 12, Petaros (L1), Opačič (L2), Kalc, Kralj, Mattana, Petric, Tomsič. Trener: Loris Mania'

Mladi slogaši se z gostovanja proti ekipi, ki je bila do tega kroga na lestvici mesto pred njimi, vračajo s tremi osvojenimi točkami. Sloga Tabor Studio Vegliach je začela odlično in v prvem setu povsem nadigrala domačine. V nadaljevanju ni šlo več tako gladko: nekoliko je popustil sprejem, predvsem pa obramba, saj gostujočim igralcem nikakor ni uspelo prestrezati »umazanih« žog, ki so jih nasprotniki pošiljali na njihovo stran mreže. Drugi set je pripadel Muzzani, tretjega so z minimalno razliko osvojili slogaši, kar jih je opogumilo, da so kljub majhnim težavam osvojili še četrtega in se z novimi točkami povzpeli na sredino lestvice.