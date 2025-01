Tomo Česen se umika iz aktivnega alpinizma

Tomo Česen, eden najboljših slovenskih alpinistov odhaja pri 65 letih v zasluženi pokoj. Poleg uspehov v alpinizmu pa Česen kasneje postal prepoznaven kot eden začetnikov športnega plezanja v Sloveniji.

Česen je bil s PZS praktično povezan celo življenje. Leta 1988 je v Ospu organiziral prvo slovensko tekmo v športnem plezanju. Z organizacijskimi sposobnostmi je najvišjo raven tekmovanj pripeljal tudi v Slovenijo in osem let pozneje je bil glavni organizator prve kranjske tekme za svetovni pokal v težavnosti. V nadaljevanju je na zvezi deloval kot strokovni sodelavec za področje Komisije za športno plezanje in Komisije za gorske športe.

Leta 1995 je postal selektor mladinske reprezentance v športnem plezanju, v letu 1997 pa je prevzel člansko reprezentanco. Med drugim je bil več let trener Martine Čufar, ki je leta 2001 v Winterthurju osvojila naslov svetovne prvakinje, leta 1997 pa je kot peta ženska na svetu preplezala smer s težavnostno oceno 8b+.

Sprva je zaslovel predvsem kot alpinist. Najprej v slovenskih Alpah, pri 19 letih pa je bil že del odprave v Južno Ameriko.

Kasneje je bil del generacije pionirjev razvoja modernega alpinizma v Sloveniji. Prvi osemtisočak, Jalug Kang je osvojil leta 1985. Kasneje tudi Broad Peaka, sledila pa je tudi še preplezana prvenstvena smer v južni steni K2, ko mu je življenje najverjetneje rešila modra odločitev o sestopu. Izjemno odmeven je bil tudi solo vzpon na 7.710 metrov visoki Jannu leta 1989. Leto pozneje je splezal še mogočno južno steno Lotseja. S svojimi dosežki je bil leta 1990 izbran tudi za športnika leta.

Tako kot med alpinisti, je bil tudi eden začetnikov športnega plezanja, ki se je hitro začelo zavijati v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja.