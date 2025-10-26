Tretja izvedba Jadranove »male evrolige« tik pred vrati

Vse je že pripravljeno za četrto izvedbo mladinskega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. Zelo kakovostno mednarodno tekmovanje za starostno skupino U16 bo od četrtka do nedelje. Tudi letos bo na turnirju nastopilo osem ekip, in sicer trikratni zaporedni zmagovalec (še nepremagani) Real Madrid, milanski Armani, Orange1 Bassano, beograjski Partizan, Bayern München, združena domača selekcija Jadrana in kluba Pallacanestro Trieste, ki jo vodita trenerja Rok Heiligstein in Alessio Scala, ter prvič španski Club Joventut iz Badalone in slovenska reprezentanca U16.

»Tudi letos je izbor ekip na izredno visoki ravni. Naravni favorit je seveda Real Madrid, ki je slavil na vseh dosedanjih izvedbah turnirja, med ostalimi ekipami pa visoko meri predvsem Orange1 Bassano, ki je že lani igral v finalu in naj bi imel letos še boljšo ekipo,« je dejal glavni organizator turnirja, Jadranov podpredsednik Boris Vitez. Na prejšnjih izvedbah je že nastopalo nekaj zelo talentiranih košarkarjev. Eden izmed teh je Slovenec Stefan Joskimović, ki je z Baskonio nastopil na turnirju leta 2023 in je ravno v četrtek v dresu baskovske ekipe dosegel svoje prve točke v evroligi.