Tretja izvedba Jadranove »male evrolige« tik pred vrati

Vse je že pripravljeno za četrto izvedbo mladinskega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. Zelo kakovostno mednarodno tekmovanje za starostno skupino U16 bo od četrtka do nedelje. Tudi letos bo na turnirju nastopilo osem ekip, in sicer trikratni zaporedni zmagovalec (še nepremagani) Real Madrid, milanski Armani, Orange1 Bassano, beograjski Partizan, Bayern München, združena domača selekcija Jadrana in kluba Pallacanestro Trieste, ki jo vodita trenerja Rok Heiligstein in Alessio Scala, ter prvič španski Club Joventut iz Badalone in slovenska reprezentanca U16.
»Tudi letos je izbor ekip na izredno visoki ravni. Naravni favorit je seveda Real Madrid, ki je slavil na vseh dosedanjih izvedbah turnirja, med ostalimi ekipami pa visoko meri predvsem Orange1 Bassano, ki je že lani igral v finalu in naj bi imel letos še boljšo ekipo,« je dejal glavni organizator turnirja, Jadranov podpredsednik Boris Vitez. Na prejšnjih izvedbah je že nastopalo nekaj zelo talentiranih košarkarjev. Eden izmed teh je Slovenec Stefan Joskimović, ki je z Baskonio nastopil na turnirju leta 2023 in je ravno v četrtek v dresu baskovske ekipe dosegel svoje prve točke v evroligi.
Med novosti velja tudi omeniti pravo čezmejno noto letošnjega turnirja, saj bo celoten petkov spored potekal v športni dvorani srednje šole v Sežani. Četrtkove in sobotne tekme bodo na sporedu na igrišču telovadnice Aldo Cova na Opčinah, tekma za tretje mesto in finale pa bosta v nedeljo v športni dvorani na Čarboli ob 10. in ob 12. uri (tukaj celoten spored). Cena vstopnic za posamezen dan (štiri tekme) skupinskega dela bo znašala 10 evrov, za mlade med 14. in 20. letom 5 evrov, za otroke pod 14. letom pa bo vstop prost.
Med turnirjem bosta dve ekipi nastanjeni v hotelu v Lipici, ostalih pet pa v različnih tržaških hotelih, tako da bodo imeli košarkarji in njihovi spremljevalci tudi priložnost za spoznavanje mesta. Glavni pokrovitelj turnirja je letos gradbeno podjetje Rosso, ostali podporni partnerji pa so Občina Trst, Dežela FJK, ZKB Trst Gorica, ZSŠDI, SKGZ, podjetje Motomarine in Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Uradna predstavitev turnirja bo v torek ob 12. uri v občinski sejni dvorani na Velikem trgu.