Tretja zaporedna zmaga Doma

Dom – Azzurra 63:53 (18:14, 29:31, 47:40)

Dom: Cossaro 27 (6:6, 9:15, 1:2), Abrami 0 (0:2, -, 0:1), Lazić 7 (1:2, 3:9, 0:2), Demartin 0 (-, -, -), G. Zavadlav 7 (-, 2:12, 1:2), Devetta 0 (-, 0:2, -), Cej 4 (-, 2:8, -), Pahor 2 (0:1, 1:3, -), Ballandini 16 (1:2, 6:12, 1:9), Miklus in Menis nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so v 22. krogu na domačem igrišču s 63:53 premagali tržaško Azzurro. Vknjižili so tretjo zaporedno zmago, skupno osmo v letošnji sezoni. V medsebojnih obračunih z Azzurro, ki ima sicer na lestvici še vedno 4 točke več, je Dom tudi spreobrnil koš razliko v svojo korist.

Tekmo v telovadnici Kulturnega doma so goriški košarkarji, ki jih je tokrat s klopi vodil Erik Graziani, začeli zelo prepričljivo. Kljub odsotnosti nosilca Mateja Zavadlava so povedli s 7:0. V nadaljevanju so sicer nekoliko popustili in gostom prepustili nekoliko preveč odbitih žog v napadu. Azzurra je v drugi četrtini tudi povedla in odšla na glavni odmor z dvema točkama prednosti (29:31).

Drugi polčas so domačini znova začeli odločno. Po zaslugi Simoneja Cossara v napadu (na koncu 27 točk) in mladega Luke Pahorja (letnik 2005) v obrambi so si ponovno priigrali nekaj točk prednosti. Igra je bila na obeh straneh igrišča dokaj agresivna, Dom pa je bil za odtenek boljši od mladih Tržačanov, ki so zagrešili večje število napak. Abrami in soigralci so prednost suvereno upravljali in v zaključnih minutah hladnokrvno odbili še zadnji napad gostujočih košarkarjev.