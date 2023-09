Tretja zaporedna zmaga Krasa

NOGOMET

ITALIJANSKI POKAL PROMOCIJSKE LIGE (3. krog)

Triestina Victory – Kras Repen 1:2 (1:1)

Strelca: 7. Perić, 70. Đukić

Kras Repen: Manfrin, Ferluga (Ačić), Badžim, Rajčević, Đukić, Catera, Perhavec, Tuiach (Sancin), Paliaga, Kuraj, Perić (Pitacco, Lukač). Trener: Kneževič.

Kras Repen je v 3. krogu italijanskega pokala promocijske lige v gosteh z 2:1 premagal Triestino Victory. S tretjo zaporedno zmago (pred tem so z 8:1 premagali Sant'Andrea San Vito, z 2:0 pa tržiški UFM) so nogometaši trenerja Radenka Kneževiča potrdili prvo mesto v skupini H in mesto v četrtfinalu, ki bo na sporedu 27. septembra. Mrežo tržaške ekipe sta zatresla Nemanja Perić (v 7. minuti), ki pa se je takoj po zadetku poškodoval koleno in je moral zapustiti igrišče, in kapetan Bojan Đukić (v 70. minuti). Kras Repen bo prihodnji konec tedna začel nastope v prvenstvu promocijske lige.