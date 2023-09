Tretji zaporedni poraz Sesljana, Juventini nove točke

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Azzurra Premariacco 0:1 (0:1)

Strelec: 37. Bric

Sistiana Sesljan: Blasizza, Francioli, Almberger, M. Crosato, Vecchio, Stefani (Germani), L. Crosato, Disnan, Schiavon (Dall’Ozzo), Dussi (Loggia, Vasques), Gotter. Trener: Godeas.

Juventina – Rive d’Arcano Flaibano 3:1 (1:0)

Strelci: 50. Pillon, 67. Kabine (RF), 74. Russian, 90. Bertoli

Juventina: Mecchia (Gregoris), Furlani, Brichese, Gambino, Colavecchio, Russian, Bertoli, Tuan (Botter), Pillon (Specogna), Lombardi (Černe), Zanolla. Trener: Barnardo.

Šlovrenško igrišče je za Juventino kar srečno. A kljub novi zmagi v taboru rdeče-belih komaj čakajo, da se bodo vrnili v Štandrež. Morda že zas polfinalno tekmo pokala 4. oktobra proti Pro Gorizii. Danes Juventina ni začela najbolje: gostje so prevzeli pobudo in v uvodnih dvajsetih minutah so dvakrat zadeli prečko. Od dvajsete minute naprej pa se je tehtnica prelevila na Juventinino stran. Nogometaši trenerja Santeja Bernarda so bili boljši na vseh pozicijah in so zasluženo zmagali. Slaba vest je, da je moral zaradi poškodbe ličnice zapustiti igrišče vratasr Mecchia. Juventina bo v prihodnjem v soboto igrali v gosteh proti Tamaiu.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Romana 1:1 (0:1)

Strelec: 70. Capraro

Breg: Blasevich, Carbone, Renar, F. Spinelli, Čermelj, Del Vecchio, Ciacchi (Nigris), Udovicic (Ceglie), D’Alesio (S. Spinelli), Capraro, Vianello.

San Giovanni – Mladost 6:0 (3:0)

Mladost: Picotti, Novak, Gerin, Mauri (Černic), M. Faidiga, Pers, D. Trevisan, R. Faidiga (Padoan), Soban (Devetak), Vera (Tomsič), Terpin.

Mladost se je skušala upirati tržaški ekipi, ki pa je bolj izkušena in je na koncu zasluženo visoko zmagala.

Sovodnje – Costalunga 0:2 (0:0)

Sovodnje: Zanier, A. Juren (Boškin), Umek, Rijavec, Feri, Petejan (Marassi), Peressini, Kožuh, J. Visintin (Markovič), Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.