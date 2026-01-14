Trevisan in Paulina uspešna v Linzu

Za italijanskimi namiznotenisači, tudi Erikom Paulino in Francescom Trevisanom je uspešen turnir serije WTT Youth Contender v Linzu. Nekdanji Krasov namiznotenisač Trevisan je osvojil turnir U17, Krasov adut Paulina pa se je uvrstil na tretje mesto.

»Z rezultatom sem bil zadovoljen. To je bil prvi turnir in uspelo mi je novo leto začeti z dobrim rezultatom, kajti turnir sploh ni bil enostaven. Upam, da je to prvi od dobrih turnirjev letos,« je pojasnil Erik Paulina. V Linz je odpotoval z italijansko državno reprezentanco, s katero je prej nekaj dni treniral v Terniju.

V Linzu mu je v konkurenci U17 le malo zmanjkalo do finala, saj je v polfinalu proti Madžaru Marku Gergelyju klonil z 2:3, potem ko je že vodil z 2:0. »Od takrat me je začela vedno močneje boleti noga, kar je vplivalo na mojo igro,« je pojasnil Paulina, ki je tako osvojil še vedno odlično tretje mesto.

Kot omenjeno, je turnir U17 osvojil Francesco Trevisan, nekdanji Krasov igralec, ki se je lani zavoljo namiznega tenisa preselil v Terni, kjer ima zelo dobre pogoje za treninge.

»Z rezultati sem zelo zadovoljen, nisem pričakoval, da bo šlo tako dobro. Najtežja tekma je bila polfinalna tekma proti Romunu Robertu Istrateju, v finalu pa sem se pomeril z Gergelyjem, ki je Erika (Paulino op. a.) premagal v polfinalu. Zmagal sem tudi po zaslugi Erika, ki mi je povedal nekaj, kar mi je pomagalo za zmago,« je pojasnil Trevisan.

S turnirja iz Linza se je vrnil z dvema uvrstitvama na stopničke, saj je v konkurenci dvojic pri U19 osvojil drugo mesto v paru s Čehinjo Hanko Kodet.