Triestina z odbitkom - 4?

Od napake se niso ničesar naučili. Dva meseca kasneje se je pri Triestini ponovila enaka situacija. V sredo ob polnoči je zapadel rok za izplačilo igralcev in pristojbin (Inps in Irpef), a tržaški klub naj bi (uporabljamo pogojnik, ker klub nadaljuje z molkom) izplačal le igralce, manjka pa približno milijon evrov, kolikor so vredni ostali davki in dajatve. To bo Triestino znova stalo nekaj točk odbitka, a kazen bo zadevala prihodnjo sezono, to se pravi, da bodo Tržačani sezono 2025/26 startali z odbitkom. Vendar to ni še nič, saj bo treba do 5. junija izplačati vse pristojbine za letošnjo sezono, drugače bo tržaški klub tvegal sam vpis. Naj bo to v C ali D-ligo. Predsednik Rosenzweig se je pred dvema mesecema opravičeval, češ da je šlo za spodrsljaj, ki se ne bo nikoli več ponovil, a očitno so ekonomske težave sedanjega vodstva precej resne. Najbrž se že išče možne kupce, a kdo bi bil sploh pripravljen odkupiti klub, ki je državi oziroma igralcem dolžan štiri do pet milijonov evrov in bo obenem začel sezono najmanj z -4?

Za Triestino so Rosenzweig in sodelavci v teh skoraj dveh letih potrosili ogromno denarja, a sami so si krivi za res nerazumljive poteze in odločitve, kot je bila na primer odslovitev trenerja Tesserja. Ravno trenerju in športnemu vodji Delli Carriju se lahko zahvalimo, da je ekipa še v boju za (celo neposreden) obstanek.

Triestina bo jutri ob 20. uri igrala v Vicenzi.