Triglaving in Matajuring: do cilja že v dvanajstih

V soboto se je začel že osmi teden akcije Triglaving in Matajuring. Novembra, ko se je vse začelo, smo si za cilj zastavili 2864 metrov Triglava in 1642 metrov Matajurja, kaže pa, da je za nekatere pretesen celo Everest. Spomnimo pa, da je štetje višinskih metrov le okvir akcije, saj je želja in cilj predvsem ta, da privabimo h gibanju čim več ljudi.

In to, sodeč po odzivih, nam je tudi uspelo, saj smo vsak teden pridobili nekaj novih udeležencev. Tako so h gibanju nekatere spodbudili tudi praznični dnevi. Pridružila se nam je tako prva polnoštevilna družina Škek Bezin, polna luna je na Sabotin privabila tudi Jana in Ireno Pintar, 9 in 4 leta, ki sta tako dopolnila skupino »najmlajših U10«.

V petnajstih dneh, od 24. decembra, ko smo zadnjič poročali o akciji, do 7. januarja, je manjkajoče metre do Triglava zbralo kar sedem udeležencev. Krepko čez Everest pa so tekli in prehodili že trije prijavljeni.

Naj spominmo, da bo akcija trajala vse do 22. januarja. Kdor želi, se lahko prijavi na mail sport@primorski.eu in se v teh zadnjih dveh tednih preizkusi v izzivu.