Triglaving: skupaj so premagali 111.448 višinskih metrov

Akcija Triglaving in Matajuring se je z včerajšnjim dnem zaključila. Našim bralkam in bralcem smo jo konec novembra ponudili po zgledu učiteljev športa v Sloveniji in to predvsem z željo, da bi čim več ljudi aktivno preživljajo svoj prosti čas v naravi in v gibanju. Sodeč po odzivih nam je prvenstveni cilj akcije tudi uspel, saj smo nekatere dvignili »iz kavča« in spodbudili, da poskrbijo za svoje dobro počutje, drugi so bili ravno zaradi akcije še bolj motivirani, tretji pa so v trenažnem procesu dobili nov motiv, za kaj več. Akcija seveda ne bi uspela, ko čisto vsi udeleženci ne bi tedensko sodelovali s pošiljanjem fotografij in poročanjem o vzponih, za kar se jim moramo zahvaliti.

Sprva smo sicer spodbujali k sodelovanju predvsem otroke in mladostnike, ki so bili zaradi koronaukrepov ob ure športne vzgoje v telovadnici in so ostali v veliki večini brez treningov. Prav zato je naša akcija trajala celih devet tednov, saj smo upoštevali, da so med tednom učenci in dijaki pri pouku. A se jih je naposled za ta izziv odločila le peščica – štirje predšolski otroci, Erin, Maja, Irena in Mila in osnovnošolec Jan Pintar. So pa akcijo zaživeli pohodniki in tekači, po duši rekreativci, ki jim akcija vlivala iz tedna v teden motivacijo, da so nabirali višinske metre.

Zmagovalna »vzpetina« Triglavinga in Matajuring je postal Sv. Primož, najvišja točka Križa pri Trstu. Nanj so se udeleženci naše akcije pozvpeli kar 86-krat. Sledi Sabotin, ki je bil cilj kar 54 izletov Goričanov, po petkrat so izbrali Kalvarij in Brestovec, sicer pa Škofnik (4) in Matajur (3). V grafu so naštete še ostale vzpetine.