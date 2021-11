»Trst je zrel za kaj več«

Zakaj ste se odločili, da zapuščate igranje v najvišji državni ligi?

Recimo, da bi lahko še naprej igral, a sem končal univerzitetni študij in bi se rad posvetil tistemu, kar sem študiral. Vaterpolist, čeprav igra v A-ligi, ne zasluži toliko, da bi lahko živel od tega. Ljubim vaterpolo, a moral sem se odločiti.

Na kateri fakulteti ste diplomirali?

Končal sem športno fakulteto. Diplomiral sem na spletni univerzi. Zdaj se že izpopolnjujem in obiskujem tečaje, da bi postal osebni fitnes trener.

Trst je v moški A1-ligi četrti na lestvici. Pred kratkim so tržaški vaterpolisti celo premagali Brescio, ki je skupaj s Pro Reccom favorit za »scudetto«. Ali ste pričakovali tako uspešen začetek sezone?

Sploh ne. Lani je bilo vzdušje v ekipi precej napeto in prišlo je tudi do iskric v slačilnici. Pred začetkom nove sezone je vodstvo kluba precej spremenilo zasedbo. Nekaj Tržačanov je zapustilo ekipo. Ostali samo samo štirje: Mezzaroba, Podgornik, Mladossich in kapetan Petronio. Vsi drugi prihajajo iz drugih italijanskih mest oziroma Hrvaške in Srbije. Zgodila se je mala revolucija, ki pa je očitno obrodila sadove. Ekipa se je hitro uigrala. Proti Brescii so skovali pravi čudež. Kdo bi na začetku sezone stavil, da bi Trst premagal Brescio? Nihče. In Brescia ni nastopila z okrnjeno postavo. Bili so v popolni postavi.

Ali sta Brescia in Pro Recco letos slabši?

Ne bi rekel. Druge ekipe so se jima približale, kar je zelo dobro za italijansko A1-ligo, ki ostaja najbolj kakovostno prvenstvo v vaterpolu na svetu. Brescia je lani osvojila prvenstvo, Pro Recco pa je bil najboljši v ligi prvakov. Obe sta med najboljšimi ekipi na svetu.

