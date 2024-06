Tržačani zapravili prvo zaključno žogo

Pallacanestro Trieste je zapravil prvo možnost za napredovanje v košarkarsko A-ligo. V tretji tekmi finala play-offa A2-lige je Cantù zadal Tržačanom prvi poraz v končnici. Končni izid dvoboja v nabito polni dvorani PalaTrieste je bil 73:74. Četrta tekma (igra se na tri zmage) bo v sredo ob 21. uri ponovno v Trstu, morebitna peta pa v soboto v Cantuju.

Gostje so v primerjavi s prvima dvema tekmama zaigrali veliko bolj zbrano in večkrat spravili v težave Tržačane. Christianovi varovanci so večji del tekme lovili nasprotnike. Ob koncu druge četrtine so z delnim izidom 10:0 izničili 10 točk zaostanka, v zadnji četrtini pa so skoraj v celoti nadoknadili 14 točk zaostanka. V dramatični končnici so Ruzzier in soigralci imeli dvakrat možnost za preobrat. Cantù je v zapravil štiri zaporedne proste mete, zadnji met Brooksa ob zvoku sirene pa se je odbil od obroča.

Razočaranje je bilo ob koncu tekme precejšnje, zmaga Cantuja pa je bila več kot zaslužena. Pri gostih je v napadu izstopal Američan Hickey s kar 29 točkami, 17 točk je prispeval kapetan Baldi Rossi, 15 pa Srb Nikolić. Pri tržaški ekipi sta bila najboljša strelca Reyes s 23 točkami in Filloy z 12, ostali pa so zaigrali pod svojimi sposobnostmi. Popravni izpit jih čaka čez manj kot 48 ur.