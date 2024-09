Tržaški košarkarji ciljajo vsaj na končnico

Tržaški ljubitelji košarke so morali le eno leto »pretrpeti« v A2-ligi, saj se je Pallacanestro Trieste po nesrečnem izpadu iz A-lige v sezoni 2022/23 takoj vrnil med elito. Prvi krog A-lige bo na sporedu konec tedna s tremi tekmami v soboto in petimi v nedeljo. Košarkarji Pallacanestra Trieste bodo na igrišče stopili v nedeljo ob 12.00, ko se bodo na domačem igrišču v dvorani PalaTrieste pomerili z državnimi prvaki, košarkarji milanskega Armanija, ki so tudi letos glavni favoriti za osvojitev državnega naslova, četrtega zaporednega.

V tržaškem klubu je prišlo med poletjem do velikih sprememb, in to ne le v igralskem kadru, ampak tudi v samem vodstvu. Predsedniško mesto je sredi avgusta prevzel Paul Matiasic, ki je obenem postal tudi lastnik Pallacanestra Trieste. Od lanske garniture je v postavi ostala le peterica italijanskih igralcev (kapetan Lodovico Deangeli, Michele Ruzzier, Francesco Candussi, Luca Campogrande in Stefano Bossi) ter Portoričan Justin Reyes. V teku prestopnega roka je športni direktor Michael Arcieri prešel s sistema 5+5 na sistem 6+6, tako da je šesto mesto za italijanske košarkarje zapolnil naturalizirani Američan Jeffrey Brooks (krilo, lani pri beneškemu Reyerju).

Ker so tržaške ambicije kar visoke (minimalni cilj je uvrstitev v play-off), je klubsko vodstvo v ekipo pripeljalo kar kakovostne okrepitve iz ZDA. Dres Pallacanestra Trieste so tako oblekli organizator igre Colbey Ross (MVP A-lige v sezoni 2022/23 v dresu Vareseja), branilca Denzel Valentine (z izkušnjami iz lige NBA, lansko sezono je zaključil v dresu Armanija) in Markel Brown (zmagovalec zadnjega italijanskega pokala z Napolijem), krilo Jarrod Uthoff (v zadnjih treh sezonah v prvi japonski ligi) in center Jayce Johnson (z 213 centimetri najvišji v ekipi).

Z napredovanjem v A-ligo si je mesto na klopi Pallacanestra Trieste (ekipa za zdaj ostaja še brez glavnega pokrovitelja) prislužil ameriški strateg Jamion Christian. Njegovi pomočniki so potrjena Francesco Nanni in Nick Schlitzer ter Fracesco Taccetti.