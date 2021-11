Tudi mednarodni turnir z evroligaškimi klubi

Na društvenem sedežu na Opčinah so se Jadranova predsednica Alma Žnidarčič, menedžer članske ekipe Boris Vitez in vodja mladinskega pogona Andrej Vremec srečali z generalnim sekretarjem KZS Radoslavom Nesterovićem in komisarjem članskih tekmovanj Gorazdom Trontljem. Prisotni so se na sestanku pogovarjali v prvi vrsti o okrepitvi medsebojnega sodelovanja ter o skupnih bodočih pobudah in projektih.» V zadnjih letih smo v zelo dobrih odnosih z vodstvom KZS, to sodelovanje pa bi radi v bližnji prihodnosti še nadgradili. Na sredinem srečanju so prišle na dan zelo zanimive ideje. Pogovor je stekel v prijetnem vzdušju in je bil nadvse konstruktiven,« je v četrtek v telefonskem pogovoru dejal Jadranov menedžer Boris Vitez. V prvi vrsti so se dotaknili perečega problema pomanjkanja trenerskega kadra v zamejskem košarkarskem gibanju. KZS bi lahko tako priskočila na pomoč z organizacijo izobraževalnih tečajev za trenerje slovenskih klubov v Italiji. Že za prihodnje leto pa imajo pri Jadranu v načrtu izvedbo mednarodnega trenerskega seminarja z uglednimi predavatelji, ki bi lahko potekal ravno ob podpori krovne košarkarske zveze. V letu 2022 naj bi vendarle stekla tudi organizacija močnega mednarodnega mladinskega turnirja, ki ga pri Jadranu načrtujejo že nekaj mesecev. Turnir za starostno kategorijo U16 je bil sicer sprva načrtovan za letošnji september, a so se organizatorji v dogovoru z udeleženci naposled odločili, da ga premestijo na kasnejši datum.

