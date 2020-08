Tudi pri nas želijo razširiti zanimanje za odbojko na mivki

Ne v Trstu ne v Gorici ga še ni bilo, zato so ljubitelji odbojke na mivki, sicer igralci Sloge Tabor Nicholas Privileggi, Vasilij in Mirko Kante ter nekdanji igralec Aaron Fermo zavihali rokave in ustanovili nov klub ASD Beachvalley. Pogovorili smo se s predsednikom Vasilijem Kantejem, sicer dolgoletnim stebrom članske ekipe Sloge Tabor, kjer bo igral tudi v naslednji sezoni.

Najprej obvezno vprašanje: zakaj ste ustanovili nov klub?

Ker ga pri nas še ni bilo. V deželi deluje samo društvo v Cordenonsu.

Ali boste vašo dejavnost razvijali pri nas?

Nameravali smo, da bi imeli naš »štab« v Nabrežini, a s Sokolom se nismo uspeli dogovoriti. Tako da zaenkrat delamo v Portorožu, kjer zelo dobro sodelujemo z bivšim trenerjem Jasminom Čuturićem.

Bo to vaša stalna postojanka?

Ne, iščemo primerno lokacijo za novo igrišče, tudi s pomočjo Sloge Tabor. Idej je več. Je pa kar zahtevno, saj ni vsak teren primeren za mivko. Če sem realist, bomo svoje igrišče dobili čez tri leta. Finančno ni visok strošek, a je birokratsko kar zapleteno in zato potrebujemo čas.

Kdo vodi dejavnost?

Imamo trenerja, saj je Nicholas Privileggi opravil izpit in ima zato licenco učitelja.

Kdo so vaši člani?

Z nami letos trenirata dekleti, Anna Ciuch in Maja Grilanc, sicer odbojkarici Zaleta, ter moška dvojica Sloge Tabor, Cristian Buri in Tommaso Gianeselli. S puncami treniramo vsak vikend v Portorožu, od petka do nedelje, fantje pa dvakrat na teden.