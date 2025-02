Tudi Skerl na dirki po ZAE, kjer sezono začenja Pogačar

Danes se začenja sedemdnevna dirka po Združenih arabskih emiratih (UAE Tour). Na njej bo nastopil tudi openski kolesar Daniel Skerl (Bahrain Victorious), ki letos prvič tekmuje med profesionalci. Glavni favorit za skupno zmago je slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki je na domači dirki svoje ekipe že zmagal v letih 2021 in 2022. Na sporedu so štiri ravninske etape, dve gorski ter vožnja na čas.

Enaindvajsetletni Skerl je med svetovno elito že debitiral januarja na dirki po Avstraliji (Tour Down Under), ki jo je sklenil na skupnem 131. mestu in na 16. v seštevku mladih kolesarjev. Tudi tokrat bo obetavni sprinter eden izmed glavnih pomočnikov nemškega moštvenega sotekmovalca Phila Bauhausa, ki je v Avstraliji dosegel eno drugo in eno tretje mesto. Izkušeni nemški sprinter bo ravno s pomočjo Skerla in Andree Pasqualona na dirki po ZAE ciljal na posamične etapne zmage.

Kot že omenjeno bo glavni favorit za skupno zmago Pogačar, ki na dirki po ZAE začenja letošnjo sezono. Ob raznolikem sporedu in nekaj zahtevnih testih tudi v močnem vetru bo slovenski as preveril pripravljenost pred marčevskim in aprilskim delom sezone, ko se bo v celoti osredotočil na enodnevne klasike. »Navdušen sem nad prihajajočim začetkom sezone. Na srečo lahko rečem, da sem imel res zelo dobro pripravljalno obdobje in da sem pripravljen na izzive,« je v izjavi za spletno stran ekipe dejal Pogačar.

»Sem samozavesten, da lahko vodim ekipo. Okoli sebe bom imel močno ekipo, vedno pa tu čutimo močno podporo tako ekipe in navijačev. Pomembno je, da zanje na domači dirki pripravimo dober šov," je dodal Pogačar. »Običajno so ključne etape na oba ciljna vzpona ter vožnja na čas (ta bo na sporedu že jutri, op. a.), ampak če bo na ravninskih etapah veliko vetra, lahko tudi to vpliva na razplet, zato moramo biti pripravljeni na vse mogoče,« še na nepredvidljivost puščavskih vetrov opozarja svetovni prvak.