Tudi Zalet vstopil v novo sezono

Z začetkom priprav je v novo sezono vstopila tudi ekipa Zaleta, ki bo v prihodnji sezoni igrala v C-ligi. Kot smo poročali, bodo v njej večinoma igrale odbojkarice, ki so lani nastopale s Kontovelom Zaletom v D-ligi. Do sprememb pa je prišlo tudi v trenerskem kadru. Dekleta bo vodila Demi Vattovaz, dolgoletna kapetanka pri Zaletu v C-ligi, ki bo v letošnji sezoni imela dvojno vlogo trenerke-igralke. Kdo bo prevzel vlogo drugega trenerja, pa zaenkrat še ni jasno.

»Zame je to lepa in zahtevna priložnost. Kot ponavadi pa bom dala vse od sebe,« je komentirala novopečena trenerka najvišje postavljene slovenske ekipe v ženski odbojki. »Prvi cilj bo obstanek, a mislim in upam, da lahko tudi presenetimo,« je še dejala.

Nekaj odprtih vprašanj

Kondicijski trener Zaletove ekipe bo še naprej Miha Pečar, spremljevalec ekipe pa Matija Rauber. Odgovorna za ekipo bo Breda Ban, ki bo tudi znova oblekla Zaletov dres. Kdo vse bo še sestavljal igralski kader Zaleta v C-ligi, še ni povsem jasno, saj z nekaterimi odbojkaricami še potekajo pogovori.

Del ekipe bodo Nina Kovačič, Anna Ciuch, Irina Bezin, Veronika Skerk, Irene Kalin in Maja Grilanc, ki so v lanski sezoni igrale v D-ligi, ter Nataša Močnik, ki je lani nastopala z Zaletom Dvigala Barich v 1. diviziji, tako kot marsikatera druga igralka pa ima tudi sama že izkušnje iz C-lige. »Zahvaljujem se igralkam, ki so doslej potrdile sodelovanje, saj je to znak, da jim projekt nekaj pomeni,« je dejala Vattovaz, ki bo prvič vodila člansko ekipo.