Umrl je Diego Armando Maradona

V 61. letu starosti je na svojem domu v Tigreju v Buenos Airesu po srčnem napadu umrl legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona. 30. oktobra je praznoval 60 let. Pred nedavnim je uspešno prestal kirurški poseg na možganih. Vest se je kot strela z jasnega razširila v več svetovnih medijih, ki jih je o smrti legende obvestil Maradonin tiskovni predstavnik.

Nekdanji argentinski reprezentant in svetovni prvak je bil nazadnje trener argentinskega kluba Gimnasia de La Plata, na klopi katerega je bil skoraj do zadnjega. Svetovno slavo in kultni status je v srcih ljubiteljev nogometa doma v Argentini in po svetu dobil zlasti z nastopom na svetovnem prvenstvu v Mehiki leta 1986, ko je med drugim z roko dosegel gol proti Angliji. V medijih je tako Maradonina roka dobila vzdevek Božja roka. Na zaključnem turnirju so Argentinci osvojili naslov svetovnih prvakov, v velikem finalu so premagali Nemce s 3:2.

Maradona je v svoji bogati nogometni karieri igral za Argentinos Juniors, Boco Juniors, Barcelono, Napoli, Sevillo ter Newell’s Old Boys.

Kot trener je delal v Mehiki, Združenih arabskih emiratih in Argentini. Med letoma 2008 in 2010 je bil tudi selektor argentinske reprezentance.

Na današnji dan je v Londonu pred 15 leti, 25. novembra 2005, prav tako umrl še eden od najboljših nogometašev vseh časov, severnoirski napadalec George Best.