Umrl je velikan slovenskega alpinizma Tone Škarja

V 84. letu starosti je umrl velikan slovenskega alpinizma Tone Škarja. Bil je član legendarne odprave Mt. Everest leta 1979, za kar je prejel Bloudkovo nagrado. V Planinski zvezi Slovenije so med drugim zapisali, da je bil skupaj z Alešem Kunaverjem glavni tvorec izjemno uspešne slovenske himalajske zgodbe.

Sicer je opravil prek 1000 alpinističnih vzponov, med katerimi jih je bilo več kot 30 prvenstvenih. Sodeloval je v številnih odpravah in bil velikokrat vodja odprav. Z alpinizmom se je ukvarjal od leta 1956. Bil je alpinist, gorski vodnik, gorski reševalec, pisatelj, fotograf ter organizator in vodja odprav.

Od leta 1968 do 1978 je bil načelnik postaje Gorske reševalne službe v Kamniku, od leta 1979 do 2013 je vodil Komisijo za odprave v tuja gorstva pri Planinski zvezi Slovenije. Več kot osem let je bil tudi njen podpredsednik.