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Smrt

Umrl legendarni nogometaš Sandro Mazzola

Celotno svojo profesionalno kariero je preživel pri Interju

Spletno uredništvo |
Milan |
19. sep. 2026 | 11:55
    Umrl legendarni nogometaš Sandro Mazzola
    Sandro Mazzola (ANSA)
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V 84. letu starosti je v Milanu umrl nekdanji italijanski reprezentant in velikan milanskega Interja Sandro Mazzola. Novico o njegovi smrti je sporočil njegov nekdanji klub.

Mazzola je celotno svojo 17-letno profesionalno kariero preživel pri Interju in postal eden najvplivnejših igralcev v zgodovini kluba.

»Sandro Mazzola je bil eden največjih nogometašev v zgodovini,« so zapisali pri Interju. »Vse življenje je nosil dres le enega kluba.«

Kot napadalni vezist je na 565 uradnih tekmah za Inter dosegel 158 golov ter osvojil štiri naslove italijanskega prvaka in dva naslova evropskega prvaka.

Uspešen je bil tudi v dresu italijanske reprezentance. Leta 1968 je osvojil naslov evropskega prvaka, leta 1970 pa je z ekipo na svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto.

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