Jadran: 50 let strasti, športa in skupnosti

Danes bo v športni dvorani na openskem Pikelcu slavnostno. AŠZ Jadran prireja slavnostno praznovanje ob 50-letnici delovanja. Dogodek, ki bo potekal pod naslovom 50 let strasti, športa in skupnosti, se bo začel ob 20. uri.

Kot je pred nekaj dnevi v intervjuju za Primorski dnevnik izjavila Jadranova predsednica Alma Žnidarčič, so si člani klubskega vodstva s sodelavci zamislili pravo praznovanje. Bogat program bo zajemal tako športne kot glasbene vložke, v strnjeni in zanimivi obliki (z zgodovinskimi posnetki in priložnostnimi intervjuji) pa bo predstavljena celotna zgodovina Jadrana.

Jadranovemu jubileju se bodo seveda poklonili tudi številni ugledni gostje s sveta politike in športa tako iz Italije kot iz Slovenije. Svojo prisotnost so med drugimi že potrdili državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch, podžupanja Občine Trst Serena Tonel, senatorka Tatjana Rojc in predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin. Zastopane bodo tudi občine Devin Nabrežina, Dolina, Repentabor in Zgonik ter italijanska košarkarska zveza Fip in Košarkarska zveza Slovenije (KZS).

Med današnjim večerom bodo predstavili tudi Jadranove ekipe za sezono 2026/27 in nove drese s priložnostnim logotipom, na košarkarsko steno slavnih (zanjo skrbi košarkarska komisija ZSŠDI) pa bo sprejetih nekaj novih članov.