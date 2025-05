Pri starosti 87 let je danes v Rimu po daljši bolezni umrl nekdanji znani boksar Nino Benvenuti. Leta 1960 je osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah v Rimu. Bil je tudi svetovni prvak med letoma 1965 in 1966 ter med letoma 1967 in 1970, osvojil pa je tudi vrsto drugih naslovov. V zgodovini bodo ostala boksarska srečanja med njim in Američanom Griffithom ter Argentincem Monzonom, za katere je v tedanjih časih v Italiji vladala prava evforija. Nekaterim od teh je po radijskih valovih v nočnih urah sledilo od 16 do 18 milijonov radijskih poslušalcev. V celotni karieri je Benvenuti zmagal 82 od skupnih odigranih 90 srečanj, izgubil jih je sedem in enega izenačil.

Nino Benvenuti se je rodil leta 1938 v Izoli, v najstniških letih je treniral boks v boksarski akademiji v Trstu, kamor se je z družino kasneje tudi preselil.