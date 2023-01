Urša Bogataj zaradi poškodbe končala sezono

Slovenska smučarska skakalka in dvakratna olimpijska prvakinja Urša Bogataj si je ob padcu na nedeljski zadnji tekmi silvestrske turneje v okviru svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji strgala križno vez, je v izjavi za medije sporočila Smučarska zveza Slovenije (SZS). S tem bo dvakratna dobitnica zlate kolajne v Pekingu dlje časa odsotna s tekmovališč in izpustila preostanek sezone 2022/23. Decembra 2019 si je 27-letna skakalka že strgala križno vez v desnem kolenu, zaradi česar je morala izpustiti tudi preostanek takratne sezone.

»Urša Bogataj so po včerajšnjem padcu na skakalnici na Ljubnem prepeljali v Univerzitetni klinični center v Ljubljano, kjer so opravili potrebne preiskave. Po besedah dr. Mateja Drobniča gre za poškodbo notranje stranske in sprednje križne vezi v levem kolenu,« so zapisali pri SZS.

Dodali so še, da bo začetno zdravljenje potekalo nekirurško z imobilizacijo in kasnejšo rekonstrukcijo vezi z operativnim posegom.

»Urša je danes že v domači oskrbi in se počuti dobro. Žal pa je zaradi tovrstne poškodbe sezona za njo končana. Ekipa Smučarske zveze Slovenije želi Urši vse dobro pri okrevanju,« so še dodali.

O nadaljnjih korakih bo krovna zveza javnost obveščala sproti.