Uspeh dirkačev ekipe Andersen Racing

Tržaška dirkaška ekipa Andersen Racing je v finalu svetovnega prvenstva v vzdržljivostnem kartingu v organizaciji zveze Sodi World Series (SWS) izpolnila zastavljene cilje. Po 12-urni preizkušnji na dirkališču v Lignanu so tržaški dirkači Andro Pertot, Matthias Lodi in Stefano Cornachin ter Michele Mansutti iz San Danieleja v konkurenci štiridesetih ekip v kategoriji Endurance Cup dosegli zelo dobro 13. mesto. Obetali so si uvrstitev med najboljših 20 ekip, za najboljšo deseterico pa niso zaostali veliko.

Dirkači tržaške ekipe, ki je sicer v finalu zastopala Slovenijo, so dirko začeli šele s 23. mesta, saj so nerodno izpadli v prvem krogu kvalifikacij. Že po treh urah vožnje so napredovali v prvo deseterico, po koncu pete ure dirkanja pa so bili celo na 3. mestu. Po nočnem nalivu je ekipa Andersen Racing izgubila nekaj mest, v zadnjih menjavah pa so tržaški dirkači imeli nekaj nesreče s počasnejšimi karti. Zadnji dve uri so ponovno pospešili in se na koncu uvrstili na 13. mesto.