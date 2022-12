Uspešen le Čančarjev Denver, Dončić in Dragić poražena

V severnoameriški košarkarski ligi NBA je bil od treh slovenskih predstavnikov uspešen le Vlatko Čančar, ki je z Denverjem osvojil zmago proti Washingtonu s 141:128. Odigral je le dve minuti, pri čemer je storil osebno napako in izgubil eno žogo. Z izjemno predstavo se je izkazal Srb Nikola Jokić, ki je zbral 43 točk, kar je njegov strelski rekord v sezoni. Iz igre je zadel 17 od 20 metov, prispeval pa je še 14 skokov in osem podaj.

Luka Dončić je z Dallas Mavericks izgubil proti Cleveland Cavaliers z 90:105, pri čemer mu je kljub slabšemu večeru uspelo podreti nov rekord lige NBA. V 39 minutah je zbral 30 točk, pet skokov in šest podaj in ob tem izgubil tudi pet žog. Ne glede na to pa je slovenski zvezdnik lige NBA še na 35. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk, s čimer je prehitel Marka Agirra za najdaljši niz v zgodovini prvenstva.

Dragić je prav tako v domači dvorani s Chicago Bulls po podaljšku klonil proti New York Knicks s 120:128 in v desetih minutah na parketu zbral sedem točk ter eno podajo.