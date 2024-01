Uspešna tako Bor Radenska kot Dom

Pallacanestro Trieste – Bor Radenska 56:63 (15:12, 27:31, 39:48)

Bor: Brancati 10 (4:4, 3:7, -), Nisić 1 (1:2, -, 0:1), Gallocchio 8 (5:6, 0:1, 1:5), Možina 4 (2:4, 1:3, -), Pizziga 5 (1:4, 2:3, 0:1), Sosič 8 (4:5, 2:7, -), Zettin 9 (2:2, 2:7, 1:3), Venturini 5 (1:4, 2:5, -), Lettieri 4 (4:4, -, -), Finatti 9 (2:2, 2:5, 1:8). Trener: Krčalić.

V drugem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Bor Radenska v gosteh s precejšnjimi težavami ugnal zadnjeuvrščeni Pallacanestro Trieste. V prvem delu so Borovi košarkarji slavili kar s 93:51 nadigrali mlade Tržačane, tokrat pa so od njih bili boljši le za 8 točk, končni izid dvoboja v dvorani PalaTrieste je bil namreč 56:63. Pri Svetoivančanih se je poznal tritedenski premor, na drugi strani domačini pa so zaigrali zelo zavzeto. Prvo četrtino so celo sklenili s tremi točkami naskoka (15:12), v nadaljevanju pa so si Sosič in soigralci priigrali nekaj točk prednosti in kljub očitnim težavam v napadu (met za dve točki le 12:42 oziroma 28,6-odstotno) vendarle zdržali v vodstvu do konca tekme.

Dom – Basket Time Udine 60:57 (10:9, 23:25, 39:41)

Dom: Abrami 8 (6:8, 1:3, 0:1), Miklus 0 (-, -, -), M. Zavadlav 0 (-, -, 0:3), G. Zavadlav 12 (-, 3:5, 2:3), Devetta 20 (9:12, 4:13, 1:3), Devetak 6 (-, 3:7, -), D'Amelio 12 (1:2, 4:9, 1:4), Salvi 2 (-, 1:1, 0:2), Demartin in Menis nv. Trener: Graziani.

Košarkarji Doma so proti videmskemu Basket Time vknjižili šele drugo zmago v letošnji sezoni. Prvič so bili uspešni na domačem igrišču, saj so v prvem delu prvenstva v gosteh premagali ravno ekipo iz Vidma. Goričani so kljub okrnjeni postavi zaigrali zelo borbeno in v obrambi uspešno ustavili gostujoče ostrostrelce. Čeprav v napadu niso blesteli so bili povsem enakovredni višje postavljenim nasprotnikom. Tekma je bila ves čas zelo izenačena, v zadnjih dveh minutah pa so bili Abrami in soigralci bolj prisebni ter se na koncu veselili zasluženega uspeha.