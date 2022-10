Uvodna moška smuka prihodnji teden odpovedana

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je bila prisiljena odpovedati moška smuka, ki sta bila načrtovana 29. in 30.oktobra v Zermattu, zaradi pomanjkanja snega na ledeniku, so iz zveze sporočili po snežni kontroli. Šlo naj bi za prva smuka na območju Zermatta pod Matterhornom na meji med Švico in Italijo, s katerim so želeli izpeljati uradni začetek sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju v hitrih disciplinah v Evropi, namesto v Severni Ameriki.

Fis je moška smuka odpovedal zaradi nezadostne snežne podlage v spodnjem delu proge, kar bi, če bi tekmovanje skušali izpeljati, predstavljalo preveliko tveganje za varnost tekmovalcev. Po trenutnih informacijah naj teh dveh tekem ne bi skušali nadomestiti.

Svetovni pokal v alpskem smučanju v svoji 57. izvedbi se ni najbolje začel. Avstrijski organizatorji so danes odpovedali tudi uvodni veleslalom za točkovanje svetovnega pokala alpskih smučark zaradi slabih vremenskih razmer na ledeniku Rettenbach nad Söldnom. Nedeljski moški veleslalom v Söldnu za zdaj ostaja na sporedu.