V A2- in A3-ligi v letošnji sezoni peterica »naših« odbojkarjev

V letošnji sezoni bo v italijanskih A2- in A3-ligi igralo pet »naših« odbojkarjev. Štirje bodo nastopali v A2-ligi, eden pa v A3, v kateri si bo sicer poskušal priigrati napredovanje v višjo ligo. Prvenstvo A2-lige se bo začelo 19. oktobra, prvenstvo modre skupine A3-lige pa 26. oktobra.

V A2-ligi bo že osmo sezono zapored igral 29-letni Jernej Terpin, ki je še tretje leto obnovil zaupanje ekipi Prata iz Furlanije - Julijske krajine. Ostal je v ekipi, ki je v lanski sezoni osvojila redni del prvenstva in nato v play-offu izpadla v polfinalu, v primerjavi z lani se tudi skorajda ni spremenila. »Zato se je že na prvih treningih občutil ‘filing’ med nami, tudi v slačilnici. Za nas je normalno, da vsako leto spremeniš vsaj pol ekipe, letos pa ni bilo tako,« je izpostavil Terpin.

Eden od redkih, ki je okrepil vrste Prate, je Tržačan David Umek, ki je v lanski sezoni igral v A3-ligi v Anconi. »Prišel sem v Prato, ki jo že dobro poznam, ker sem igral več let proti njim v mlajših letih. Z njimi sem imel že v prejšnjih letih stike, letos pa je bilo pravo leto, da se pridružim,« je dejal 27-letni Umek, ki je pojasnil, da že pozna dva soigralca. Z Jernejem Terpinom sta skupaj igrala v Bergamu, s kapetanom Nicolojem Katalanom pa v mladinskih ekipah pri Coselliju in tudi Slogi Tabor, kjer sta igrala tudi v B-ligi.

Na drugi konec Italije se je letos preselil Jan Feri, ki je v minulih dveh sezonah branil barve Ravenne v A2-ligi. Feri bo letos nastopal v isti ligi, a v Catanii pri ekipi Sviluppo Sud Catania. »Ko smo začeli s treningi, smo se hitro ujeli s soigralci. Nekatere sem že poznal, vzdušje je zaenkrat zelo pozitivno,« je pojasnil Feri. V Catanii so na noge postavili nov projekt, v katerem so združili dve ekipi in ciljajo na to, da bi tudi na jugu imeli konkurenčno ekipo v A2-ligi.

Prvič v karieri bo v A2-ligi igral tudi korektor Luis Vattovaz, ki bo branil barve Averse. »Tu se imam zelo dobro, nivo je zelo visok, treniramo dobro. Tudi mesto mi je všeč,« je dejal še ne 26-letni odbojkar. Želi si, da bi odbojkarsko čim bolj zrasel v vseh pogledih in da bi pripomogel k uspehu ekipe.

V A3-ligi pa bo še naprej igral Sandi Persoglia, ki ostaja na jugu Italije pri Gioi del Colle. 30-letni center je eden od redkih odbojkarjev, ki je ostal v tej ekipi. Klub ima tudi v letošnji sezoni ambiciozne cilje in si želi napredovanja v A2-ligo. »Ekipa naj bi bila sestavljena za napredovanje, a se nikoli ne ve. 3/4 igralskega kadra se je sicer spremenilo, sem pa že prej poznal skoraj vse soigralce,« je pojasnil Persoglia, ki je zadovoljen s pripravljalnim obdobjem.