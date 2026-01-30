V Cortini Made in Italy s slovenskim priokusom

Italija je širom po svetu znana tudi po dobri hrani. A za catering, oziroma strežbo hrane in pijače, na prihajajočih zimskih olimpijskih in paralimpijskih igrah v Milanu in Cortini d’Ampezzo bo skrbelo tudi priznano slovensko podjetje Jezeršek gostinstvo s sedežem v Sori pri Medvodah na Gorenjskem.

S precej polemičnim tonom se je »kulinarične kontaminacije«, kot piše v spletnem članku italijanskega državnega časopisa Il Fatto Quotidiano, »z ene izmed republik nekdanje Jugoslavije«, lotil novinar Giuseppe Pietrobelli, ki je čisto na koncu precej sarkastično dodal, »da se bodo nekdanjemu predsednikuVeneta Luci Zaii naježili lasje, ko bo to izvedel«. V spletnem članku, v katerem so tudi izjave znanega italijanskega enogastronomskega novinarja Edoarda Raspellija, sicer dodaja, da ima podjetje Jezeršek izjemne mednarodne izkušnje in sodeluje na številnih mednarodnih dogodkih. »A vseeno je v nasprotju s poveličevanjem italijanskega duha, nacionalističnega imprintinga, ki so ga dodelili Milanu Cortini 2026 ter večkrat omenjenega Made inItaly,« malo za šalo in precej zares dodaja avtor članka.

Organizatorji zimskih olimpijskih iger so catering, ki predvideva nad 175.000 tisoč obrokov, in vse drugo, ki je povezano z gosti, navijači itd, zaupali podjetju On Location Official Hospitality Provider, ki bo na vseh olimpijskih lokacijah (Milan, Bormi,k Predazzo, Antholz, Cortina, ...) upravljalo 16 tako imenovanih Hospitality Venues oziroma družabno-gostinskih točk za goste, športnike in navijače. Podjetje On Location je zaprosilo za pomoč sodelavce oziroma podizvajalce, med katerimi je tudi partnersko podjetje Jezeršek. Slovenci bodo tri tako imenovane Hospitality Venues upravljali v Cortini d’Ampezzo. Pri podjetju On Location, tako na spletni strani italiaatavola.net, so poudarili, da »so slovensko podjetje izbrali, ker je zelo profesionalno in ima številne mednarodne izkušnje.« Dodali pa so še: »Slovenija je bližja Cortini kot Milano, kjer imamo druga odlična gostinska podjetja. Jezeršek bo stregel z lokalno hrano in pomagali jim bodo lokalni kuharski šefi.«

Včeraj smo poklicali in pisali oddelku za komuniciranje pri podjetju Jezeršek, a nam do zaključka redakcije niso odgovorili.

Slovensko podjetje že vrsto let skrbi za catering na številnih pomembnih športnih tekmovanjih. Na olimpijskih igrah v Parizu so za lačne goste skrbeli v Slovenski hiši. Stalno so prisotni na tekmah slovenske nogometne reprezentance. Stregli pa so tudi na finalu evropskega superpokala avgusta lani v Vidmu, ko sta se pomerila pariški PSG in Tottenham.