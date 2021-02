»V Cortini ne bo nihče v prednosti«

V Cortini d’Ampezzo se bo danes z otvoritveno slovesnostjo začelo svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. V srcu Dolomitov se bo v naslednjih štirinajstih dneh zbralo okrog 600 športnikov iz 70 držav. Pomerili se bodo v trinajstih preizkušnjah in lovili 39 kolajn. Natančno polovica tekem bo potekala pod budnim očesom šefa ženskega dela svetovnega pokala, zamejskega Slovenca Petra Gerdola. Z glavnim direktorjem ženskih tekem svetovnega pokala smo se pogovarjali o letošnji smučarski sezoni in seveda tudi o prihajajočem svetovnem prvenstvu.

V koronačasu smo že večkrat poročali o odpovedi tekem zaradi številnih okužb, take nevšečnosti pa doslej niste doživeli alpski smučarji. Bolj vam je nagajalo vreme, kajne?

Zapletena sezona zaenkrat funkcionira brez zapletov. Tudi na naših tekmah smo imeli nekaj primerov okužb, a brez posledic, saj so se okuženi hitro izolirali.

Danes se bo s slovesnostjo začelo svetovno prvenstvo. Je Cortina pripravljena, da gosti največji športni dogodek v Italiji v času pandemije?

Je, pripravljeni so. Seveda bo prvenstvo popolnoma drugačno od tistega, ki so si ga zamislili pred petimi leti, ko so kandidirali. Kljub temu pa so se organizatorji zelo angažirali, spremenjenih okoliščin so se lotili tudi zelo resno. Zdi se mi, da jim bo kar uspelo. Če bo res tako, bomo sicer sodili ob koncu prvenstva, a priprave potekajo res na najboljši možni način.

V čem se bo letošnje prvenstvo razlikovalo od prejšnjih?

Najočitnejša razlika bo ta, da ne bo publike. Ob tem pa se na svetovnih prvenstvih dogaja še cel kup spremljevalnih dogodkov: večerna nagrajevanja na trgu, niz aktivnosti sponzorjev in izdelovalcev materialov. Tega letos ne bo. Letos se bo dan končal na progi po nagrajevanju. Bo pa po televiziji možno spremljati kaj več, saj so se televizijci zelo angažirali.

Koliko bo novega na progah?

Start moškega smuka in superveleslaloma je nameščen više od ženskega, skratka, moški bodo morali pešačiti do startne hišice. Novo točko so izbrali tudi za start veleslalomov. Ker je to strmejši del, je med drugim tudi primernejši za moške. Progo Druscie, na kateri bodo tekmovali v slalomu, pa so razširili, tam je tudi nova žičnica.

Bodo tekme v Cortini brez gledalcev sploh pomenile prednost za italijanske smučarje? So oni tam trenirali dlje?

Možnosti za treniranje je bilo zelo malo. Dva dni so sicer trenirali slalom, nič več. Prednosti s tem v zvezi torej ne bodo imeli, vsi bodo bolj ali manj na isti ravni, s to razliko, da se bodo Italijani v Cortini morda počutili bolje, ker so doma.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku