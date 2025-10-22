V deželni diviziji 2 tudi letos trojica Breg, Dom in Sokol

Konec tedna se začenja košarkarska deželna divizija 2, v kateri tudi letos nastopajo tri slovenske ekipe. Dom je uvrščen v goriško skupino (10 ekip), v tržaški (9 ekip) pa sta dolinski Breg SV Impianti in nabrežinski Sokol Franco, ki si bosta stala nasproti že v uvodnem krogu. Prvi derbi letošnje sezone bo v soboto ob 18. uri v telovadnici Sava Ušaja v Nabrežini. Dom pa bo prvič stopil na igrišče šele prihodnji teden, saj je bila predvidena sobotna tekma proti Athletismu preložena.

V vseh treh taborih je prišlo do nekaterih premikov v igralskem kadru, predvsem mlajšim košarkarjem starostnih skupin U17 in U19 je bila ponujena priložnost, da se preizkusijo v članski konkurenci. Imena trenerjev pa so ostala nespremenjena. Dom bo še naprej vodil Gianluca Bonetti (pomočnik Fabrizio Bolzicco), na Bregovi klopi ostaja Dean Oberdan (pomočnik Jan Zuppin), na Sokolovi pa Alan Albanese (pomočnik Marko Švab).