V Gradcu aretirali pet košarkarjev zaradi suma prirejanja izidov

Avstrijska policija je v ponedeljek zvečer zaradi suma prirejanja izidov aretirala pet profesionalnih košarkarjev ekipe UBSC Raiffeisen iz Gradca. Med njimi je domnevno tudi slovenski košarkar.

Avstrijski prvoligaš iz Gradca je s petimi osumljenci prekinil sodelovanje. Predstavnik državnega tožilstva je povedal, da gre za dva Američana in za tri košarkarje iz bivše Jugoslavije. Policija imen ni razkrila, v ekipi, ki jo vodi slovenski trener Ervin Dragšič so le trije igralci iz nekdanje Jugoslavije, Slovenec Drago Brčina ter Hrvata Marko Car in Matija Poščić, jugoslovanske korenine pa ima sicer tudi Avstrijec Tomislav Rašić.

Košarkarje so aretirali, ker tožilstvo meni, da obstaja sum za pobeg iz države ter za poskuse prikrivanja in uničevanja dokazov.