»V Italiji nam zavidajo, da imamo tako vrhunske kolesarje«

Z direktorjem profesionalne kolesarske ekipe Bahrain Victorious, ki nastopa na francoskem Touru, Milanom Erženom smo se pogovorili po včerajšnji novinarski konferenci ob predstavitvi koprskega triatlona. Dolgoletni trener in glavni menedžer najboljše slovenske kolesarske ekipe Adria Mobil, vmes tudi selektor kolesarske reprezentance, se je pravkar vrnil iz Francije, kamor se tudi že vrača. »Čisto drugačno vreme kot v Kopru. Na etapah ob koncu tedna je bilo kar hladno,« je pred pogovorom »razbil led« Eržen.

Kot vodja ekipe Bahrain Victorius ste se najbrž veselili etapne zmage Mateja Mohoriča ...

Absolutno. Tudi on se je vpisal med legende, saj je osvojil po eno etapo na vseh treh najpomembnejših etapnih dirkah. Matej je star 26 let in lahko še veliko da kolesarstvu. Je fenomenalen in zelo delaven dečko.

Ali ste se prestrašili, ko je vrtoglavo padel na Giru d’Italia?

Vsi smo se prestrašili, čeprav smo na take padce navajeni. Kolesarstvo je zelo nevaren šport. Srečni smo, da se je vse dobro izteklo.

Na Touru pa je moral zaradi padca odstopiti Primož Roglič ...

Žal mi je, da je prišlo do njegovega odstopa. Vsi smo pričakovali dvoboj Pogačar-Roglič.

Ali je Pogačar edini favorit za osvojitev Toura?

Tadej je favorit, ni pa edini. Tour je še dolg.

Kako si razlagate dejstvo, da ima Slovenija toliko vrhunskih kolesarjev v sami svetovni špici?

Enostavno zato, ker znamo v nekem obdobju prepoznati talente (14, 15 ali 16 let) in ker imamo ogromno mladih talentiranih trenerjev, ki mogoče so premalo cenjeni za vse te uspehe slovenskih kolesarjev. V Italiji in drugod po svetu nam v tem trenutku zavidajo, da imamo take vrhunske kolesarje.