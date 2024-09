V Kopru prihodnje leto finale svetovnega pokala v športnem plezanju

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je objavila tekmovalni koledar za prihodnjo sezono. Koprski plezalni center bo svetovno elito gostil 5. in 6. septembra kot zadnje prizorišče pred svetovnim prvenstvom v Seulu. Če ne bo sprememb, bo koprska tekma v težavnosti pomenila tudi finale svetovnega pokala z letnico 2025.

Mednarodna federacija je sporočila tudi datum 19. izvedbe svetovnega prvenstva. To bo potekalo v Seulu v Južni Koreji od 21. do 28. septembra 2025. S svetovnim prvenstvom se bo bo sklenila sezona tekmovanj najvišje ravni v prihodnji sezoni. Člansko SP bo po letu 2019 in japonskem Hachiojiju znova v Aziji.

Če ne bo dodatnih sprememb, se bo karavana športnih plezalcev pred odhodom v Južno Korejo v začetku septembra ustavila v Kopru, ki bo tako tudi zadnja postaja svetovnega pokala v sezoni 2025.