V Ljubljani si med SP v odbojki želijo več kot 22.000 nočitev

Četudi je bilo časa malo, je v Ljubljani vse nared za tako velik športni dogodek. To je potrdil prvi mož slovenske odbojkarske zveze Metod Ropret, ki ga tudi veseli, da se tik pred domačim prvenstvom dviga tudi forma domačih odbojkarjev.

Proračun svetovnega prvenstva v Sloveniji bo okvirno znašal pod petimi milijoni evrov, kar je v primerjavi s predvidenimi stroški turnirja v Rusiji v višini 38 milijonov evrov za skoraj desetkrat nižji znesek.

V Ljubljani pa se zavedajo, kako bo svetovno prvenstvo dalo pomemben zagon turizmu.

»V času svetovnega prvenstva bomo le na račun reprezentanc in uradnih oseb napolnili tri ljubljanske hotele, druge kapacitete bodo verjetno zapolnili ljubitelji odbojke,« je dejal prvi mož odbojkarske zveze Slovenija Metod Ropret na torkovi predstavitvi svetovnega prvenstva v moški odbojki v Ljubljani. Ob tem kaže omeniti, da bo v času svetovnega prvenstva v hotelu Austria Trend bivalo devet reprezentanc, v Radisson Blu Plazi dodatnih sedem, v hotelu Four Points by Sheraton pa bodo nastanjene vse uradne osebe na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Ljubljana je pred tremi leti v času evropskega prvenstva v odbojki naštela kar 22.000 nočitev, letos pa bo ta številka v času svetovnega prvenstva zagotovo višja.