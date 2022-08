V Ljubljani tudi olimpijski in evropski prvaki

V Sloveniji in na Poljskem bo od petka naprej potekalo 20. svetovno prvenstvo v moški odbojki. Prvenstvo bi morala sicer gostiti Rusija, a je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) prvotni organizatorki zaradi vojaške agresije na Ukrajino odvzela prvenstvo. Kot gostiteljici sta naposled vskočili slovenska (OZS) in poljska odbojkarska zveza (PZPS), ki sta vse posle prevzeli šele pred nekaj več kot štirimi meseci.

Kar 52 tekem bodo gostila tri mesta: dve poljski, Katovice in Gliwice, ter eno slovensko, Ljubljana. Ljubljanska Arena Stožice z 12.000 sedeži bo gostila kar 30 do skupnih 52 dvobojev: v skupinskem delu štiri skupine – B, D, E in F, štiri obračune osmine finala ter dva četrtfinalna dvoboja.

Od domači slovenski izbrani vrsti bodo v Ljubljani igrali tudi olimpijski prvaki Francozi – v skupini D s Slovenci, evropski prvaki Italijani - v skupini E, pa tudi Brazilija in Japonska (skupina A), pa še Nizozemska in Argentina (skupina F).

Skupinski del v Ljubljani se bo zaključil v sredo, 31. avgusta, slovenska prestolnica bo kot rečeno gostila še osmino finala med 3. in 6. avgustom, četrtfinale pa 7. in 8. avgusta.