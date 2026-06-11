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Nogomet

V lov na svetovno lovoriko

Z današnjo tekmo Mehika – JAR se začenja 23. svetovno nogometno prvenstvo

Jan Grgič |
ZDA |
11. jun. 2026 | 8:30
    V lov na svetovno lovoriko
    Uradna žoga svetovnega prvenstva FIFA 2026 (DANIEL JEFFERSON / ANSA)
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Od danes pa vse tja do 19. julija bo v treh državah na ameriški celini (ZDA, Kanada inMehika) v ospredju nogomet. 23. svetovno prvenstvo bo v letu 2026 športni dogodek številka ena. Finalni dvoboj bo čez pet tednov prav gotovo priklenil pred televizije najmanj tretjino svetovnega prebivalstva. Začelo pa se bo z drevišnjim dvobojem (ob 21. uri) med Mehiko in Južnoafriško republiko. Športne strani Primorskega dnevnika bodo v prihodnjih tednih bogatejše s komentarji kolumnistov Sergia Tavčarja in Daria Frandoliča ter intervjuji novinarja Petra Verča.

Več v današnji (četrtkovi) izdaji Primorskega dnevnika

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