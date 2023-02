V nedeljo bodo okronali zamejska smučarska prvaka

40. Zamejsko smučarsko prvenstvo za Pokal ZSŠDI bo v nedeljo na progi Pista nera Nazionale Eiben s prvim startom ob 10.00 (ogled med 9.15 in 9.45). Kot običajno bo tekmovanje, na katerem lahko nastopajo samo člani društev ZSŠDI, dvodelno: prvi spust bo veljaven za sestavo lestvic po kategorijah, društvene lestvice in kot kvalifikacije na nastop v drugem spustu, ki bo odločal o absolutnem članskem in mladinskem prvaku in prvakinji. Tja se uvrsti dvanajst najboljših v absolutni članski in mladinski lestvici. Po pravilniku lahko nastopi v finalu in se torej bori za naslov prvaka tekmovalec, ki obvlada slovenski jezik in se je rodil ali ima oziroma je imel stalno bivališče v deželi FJK.

Lani sta se absolutnega naslova veselila Caterina Sinigoi (SKDevin) in Mattia Del Latte (ŠD Mladina), v mladinski konkurenci pa sta slavila Giulia Fabris in Emil Kerpan (oba SKDevin). Od zmagovalcev bo lanski naslov branila samo Sinigoi, saj bodo ostali tekmovali na drugih prizoriščih.

Napovedi za nedeljo so zelo dobre, saj vremenoslovci napovedujejo sonce in temperature rahlo pod lediščem.

Na voljo bo tudi avtobusni prevoz.