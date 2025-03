Novica, da se Jakov Fak poslavlja od biatlonskih tekmovanj na Pokljuki, je postala tudi uradna. Organizacijski odbor tekmovanja je danes najavil, da se bodo slovenski organizatorji tekem, pa tudi vsi navijači, od Faka na domačem stadionu poslovili po nedeljski tekmi mešanih parov.

V nedeljo bo Fak zadnjič nastopil nastopil na tekmi svetovnega pokala na Rudnem polju, kariero pa naj bi nato sklenil po naslednji olimpijski sezoni, ko pa Pokljuke ni na koledarju svetovnega pokala.

»Da bi se spomnili njegove bogate kariere in njegovega prispevka k biatlonu in tekmovanjem na Pokljuki, se mu bo organizacijski komite uradno zahvalil po tekmi mešanih parov. Kratka prireditev ob slovesu tekmovalca bo na sporedu takoj po tekmi, tik pred razglasitvijo najboljših,» so zapisali v organizacijskem odboru.

Jakov Fak je v bogati karieri osvojil dve olimpijski kolajni in kar pet na svetovnih prvenstvih, med katerimi sta bili dve zlati. V skupnem seštevku svetovnega pokala je bil najvišje v sezoni 2014/15, ko je osvojil tretje mesto, dve leti prej je bil četrti.