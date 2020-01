V nesreči umrl Kobe Bryant

Tamkajšnje oblasti so potrdile, da je pri kraju Calabasas strmoglavil helikopter s peterico ljudi na krovu, ameriški mreži ESPN in ABC poročata, da je med žrtvami tudi Bryant. Mreža TMZ je prva poročala, da je med žrtvami tudi Bryant, pozneje so smrt legende NBA potrdili še ESPN, CNN in Los Angeles Times, ki so se sklicevali na svoje vire. Po poročanju TMZ je bil helikopter last 41-letnega Bryanta, v njem pa sobi bile še štiri osebe.Bryant je bil eden najboljših košarkarjev vseh časov. Vseh dvajset let profesionalne kariere je igral za moštvo Los Angeles Lakers, s katerim je petkrat postal prvak lige NBA (2000, 2001, 2002, 2009, 2010), z ameriško reprezentanco pa je bil je dvakrat olimpijski prvak (2008, 2012).