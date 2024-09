V novo sezono še bolj izkušeni

Zgoniški športni krožek Kras stopa konec tedna tudi uradno v novo ekipno sezono, četudi so se športni nastopi začeli pred nekaj tedni. Pravzaprav v kulturno-športnem centru v Zgoniku niso niti med poletjem mirovali, saj so namiznoteniške igralke (predvsem Martina Milič) trenirale z Matteom Parenzanom (paralimpijskim prvakom) pred odhodom na paralimpijske igre v Pariz.

Vse Krasove ekipe so kot običajno predstavili v sredo zvečer na novinarski konferenci v Zgoniku, kjer so tudi številnim članicam in članom zgoniškega društva podelili priznanja.

V nedeljo A2-liga v Zgoniku

Kot prve bodo za zeleno mizo stopile namiznoteniške igralke Krasa v A2-ligi. Prvenstvo se bo začelo v nedeljo in prvi razširjen krog v skupini A bo v nedeljo prav v zgoniškem športnem centru. Krasovke bodo najprej ob 11.00 igrale proti ekipi Colognola ai Colli.Istočasno bodo na drugih mizah v Zgoniku igrali tekmi: Castel Goffredo A – Castel Gopffredo B in Vallecamonica – Marco Polo. Drugi krog bo na sporedu prav tako v nedeljo ob 14. uri. Krasovke čaka dvoboj z Marco Polom. Drugi tekmi bosta: Colognola ai Colli – Castel Goffredo A in Castel Goffredo B – Vallecamonica. Krasovo ekipo bodo konec tedna sestavljale Katja in Martina Milič ter nova 22-letna srbska namiznoteniška igralka (z madžarskim potnim listom) Reka Bezeg (številka 8 v Srbiji), doma iz Novega sada. Vanja Milič se bo pridružila ekipi novembra, ko bosta na sporedu 3. in 4. krog (17. novembra v Mazzanu pri Brescii.

Peti in šesti krog bodo krasovke igrale 22. decembra v kraju Colognola ai Colli pri Veroni. Zadnji dve gostovanji, 16. februarja in 30. marca pa bosta v Castel Goffredu pri Mantovi. »Punce bodo kot zadnje sezone ciljale na obstanek v A2-ligi. Same so izrazile željo, da bi še igrale, četudi niso več rosno mlade (se zasmeje),« je dejala Sonja Milič, ki v klubu opravlja vlogo športnega vodje.

Moška B1-liga od 13. oktobra

Druga državna in deželna prvenstva se bodo začela v nedeljo, 13. oktobra. Krasovci bodo sezono v zahtevni moški B1-ligi začeli doma. Na dan Barcolane bodo ob 14. uri v Zgoniku gostili Reggio Emilio. V moški B1-ligi bo zadnji krog v koledarskem letu 22. decembra. Prvenstvo se bo nato nadaljevalo 15. februarja in zaključilo 12. aprila.

Krasu se je letos pridružil 26-letni Matteo Cerza iz Ternija, ki je v preteklosti že sodeloval in igral v mešanih dvojicah z Martino Milič. Novi član Krasove ekipe je tudi Erik Paulin (poleg Erika Pauline) iz Izole, ki je doslej branil barve izolskega Arrigonija v prvi slovenski ligi. FrancescoTrevisan pa je zapustil zgoniški klub. Preselil se je v Terni, igral pa bo za Milano, ki je prav tako v B1-ligi (v skupini A, Kras pa v skupini C).

Trener obeh ekip v državnih ligah je LjubljančanSaš Lasan (letnik 1971), ki živi v Izoli. Lasan je zamenjal dolgoletnega Dušana Michalko, ki se je vrnil na Slovaško.