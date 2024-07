V Parizu prva zlata kolajna za Furlanijo - Julijsko krajino

Furlanija - Julijska krajina ima prvo zlato kolajno na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu. Zanjo sta poskrbeli sabljačici Giulia Rizzi in Mara Navarria, ki sta skupaj z Alberto Santuccio in Rossello Flamingo zmagali ekipno preizkušnjo v meču. Italijanke so v tesnem finalnem obračunu s 30:29 premagale Francozinje. Odločilno točko je v enominutnem podaljšku dosegla Santuccio. Italija je sploh prvič osvojila zlato kolajno v ženskem meču. Z bronom so se okitile Poljakinje, ki so bile v dvoboju za tretje mesto boljše od Kitajk.