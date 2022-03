V Pekingu danes začetek 13. zimskih paralimpijskih iger

V kompletu četverčka olimpijskih in paralimpijskih iger - že dolgo namreč velja, da se morajo prireditelji olimpijskih že v kandidaturi zavezati tudi k izvedbi paralimpijskih - so prihajajoče zimske igre v Pekingu najmanjše.

Tako po številu panog kot športnikov. Od danes bo v Pekingu (odprtje iger bo ob 13. uri po našem času) in okolici nastopilo približno 600 športnikov invalidov. Ruskih in beloruskih športnikov ne bo na zimskih paraolimpijskih igrah. Še dan prej so v IPC navedli, da bodo zaradi vojaške agresije na Ukrajino športniki iz teh dveh držav lahko nastopili, a pod nevtralno zastavo in brez državnih simbolov. Včeraj pa se je Mednarodni olimpijski komite odločil, da obe državi izključi iz tekmovanja.

Slovenija bo imela na Kitajskem le enega predstavnika. Alpski smučar Jernej Slivnik bo nastopil v tehničnih disciplinah: veleslalom in slalom ga čakata 10. in 12. marca.

Italijo bo zastopalo 32 športnic in športnikov, ki bo nastopalo v štirih disciplinah. Zastavonoša na današnjem odprtju bo Giacomo Bertagnolli. Na Kitajsko je odpotovala tudi alpska smučarka Martina Vozza, doma iz Beljana na Goriškem.

Današnje odprtje iger bodo v živo predvajali po Rai 2 in po SLO 2 s pričetkom ob 12.55 oz. 13.00.