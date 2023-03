V Planici orle spodbujali tudi zgoniški, saleški in šentjakobski šolarji

Zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici se je danes začel s kvalifikacijami za petkovo tekmo. Dogajanje si je po uradnih podatkih organizatorjev ogledalo 12.000 gledalcev, med njimi več tisoč otrok. Prisotni so bili tudi petošolci OŠ Josipa Ribičiča pri Sv. Jakobu in dijaki nižje srednje šole Ivan Cankar ter učenci OŠ 1. maja 1945 in Lojzeta Kokoravca Gorazda iz Saleža in Zgonika. Sprejel jih je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Skupaj so z zastavicami navijali za slovenske skakalce.