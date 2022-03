V Plodnu tržaško smučarsko prvenstvo

V soboto bo v Plodnu (Sappadi) na progi »Eiben – Nazionale Nera« tržaško pokrajinsko prvenstvo v alpskem smučanju 2022, ki ga letos organizira športno društvo Mladina v sodelovanju z ZSŠDI (po nalogu pokrajinskega odbora Fisi). Mladina bi morala tržaško pokrajinsko prvenstvo organizirati že pred dvema letoma, a tekmovanja niso speljali zaradi pandemije. Tržaškega prvenstva zaradi istega razloga ni bilo niti lani. Nazadnje so ga priredili 16. marca 2019, ko je bil organizator SK Devin. S tržaškim naslovom se je takrat okitila Andrea Craievich (SC 70), med člani pa je bil tržaški prvak Michele Messidoro (Cai XXX Ottobre). Albert Kerpan (Mladina) se je uvrstil na 3. mesto. Najboljši mladi up je bil Maks Skerk (Devin), v ženski skupini pa Caterina Sinigoi (Devin). Craievich in Massidoro sta bila tržaška prvaka tudi leta 2018. Pred tem je kriška Mladina organizirala tržaško prvenstvo leta 2017.V Plodnu bodo v soboto podelili več pokrajinskih naslovov: po starostnih skupinah, naslova tržaške pokrajinske prvakinje in prvaka in naslova »novega upa pri najmlajših« ter mladinskega upa alpskega smučanja. Članice in člani tržaških klubov se bodo preizkusili v veleslalomu, ki ga bo s svojo ekipo pripravil tehnični direktor tekmovanja Ennio Bogatez. Organizatorji upajo, da bo nastopilo okrog 200 smučarjev in smučark. Vpisovanja se bodo zaključila v petek ob 14. uri. Nastopili bodo tudi tekmovalci in tekmovalke slovenskih društev na Tržaškem: Brdine, Devina in Mladine. V soboto bo prvi start ob 9. uri. Okrog 11.30 bo na vrsti še drugi finalni spust.